ВОЙНА В Украине роССия не планирует мир: генсек НАТО Столтенберг призвал увеличить помощь армии Украины

2023-11-18 15:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников увеличить военную помощь для украинской армии из-за непростой ситуации на фронте.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Нам необходимо осознать, что ситуация на поле боя сложная. Россия не планирует мир, они планируют новую войну. И мы также видим, как Россия пыталась начать наступательные операции в районе, например, Авдеевки, но ситуация на поле боя сложнее, чем мы надеялись. Это не аргумент против поддержки, это аргумент в пользу большей поддержки Украины, потому что, опять же, мы не можем позволить президенту Путину победить", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, чтобы на Вильнюсском саммите союзники обязались помочь Украине.

"Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет опасно для нас", - сказал генсек.