ВОЙНА В Украине Важные детали ночной атаки роССиян: в Киевской области поврежден объект инфраструктуры

2023-11-19 08:30

 

В результате атаки российских оккупантов в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Он отметил, что враг вторую ночь подряд атакует область с помощью беспилотников. Воздушная тревога длилась почти пять часов. На Киевщине активно работала противовоздушная оборона.

"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - написал Кравченко.

Он добавил, что все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки.

Атака на Киев сегодня ночью - что стоит знать

Ранее в Киевской городской военной администрации заявили, что силы противовоздушной обороны поразили на территории Киева и на подступах к столице около десятка вражеских целей во время ночной атаки российских беспилотников. Информация о пострадавших или критических разрушениях не поступала.

БПЛА противника были запущены группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту.

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Важные детали ночной атаки роССиян: в Киевской области поврежден объект инфраструктуры 2023-11-19 08:30