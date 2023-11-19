Жизнь Дождь, снег и похолодание: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине

2023-11-19 11:30

 

В воскресенье и понедельник во всех регионах Украины прогнозируется усложнение погодных условий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 19 ноября

В воскресенье в южной части сильные осадки, преимущественно в виде дождя, днем в большинстве центральных и восточных областей умеренный дождь и снег.

Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем около 0 градусов. В южной части и восточных областях 15-20 м/с, на юго-востоке страны и Крыму местами 25 м/с.

Погода в Украине 20 ноября

20 ноября ночью в восточных и юго-восточных областях, днем на Левобережье умеренный, местами мокрый снег, в западных областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.

В западных областях до 5 градусов тепла, в южной части ночью и днем 1-7 градусов тепла. На Левобережье порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине температура упадет до 14 градусов мороза.

subscriber subscriber

Еще по теме

Экс-глава разведки США пояснил, какое оружие могло бы действительно переломить ход войны в Украине

2023-11-17 20:34

В Украину идут первые морозы и снегопад - когда ждать ухудшения погодных условий

2023-11-17 12:29

ДАНИЯ ПРОДЛИТ РАЗРЕШЕНИЕ на ПРОЖИВАНИЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ до МАРТА 2025 года

2023-11-17 09:35

МИД Китая: Переговоры Си и Байдена не изменили позицию КНР по "кризису в Украине"

2023-11-16 22:15

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Украине для водителей станет больше штрафов: что нужно знать

2023-11-19 13:30

Дождь, снег и похолодание: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине

2023-11-19 11:30

Какие тактики и стратегии помогут выиграть в онлайн-казино 777 оригинал

2023-11-18 12:40

В Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения: какие изменения

2023-11-18 09:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Украине для водителей станет больше штрафов: что нужно знать 2023-11-19 13:30
Дождь, снег и похолодание: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине 2023-11-19 11:30
Какие тактики и стратегии помогут выиграть в онлайн-казино 777 оригинал 2023-11-18 12:40
В Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения: какие изменения 2023-11-18 09:30