ВОЙНА В Украине Свет будет! В Украине все энергоблоки АЭС запущены на полную мощность

2023-11-21 08:25

В Украине завершились плановые ремонты на последнем девятом блоке атомных электростанций. Сейчас на полную мощность работают все энергоблоки, расположенные на территории, подконтрольной украинским властям, сообщило Минэнерго.

Указано, что масштабная ремонтная кампания на АЭС, которая длилась несколько месяцев, завершена еще до начала зимы. И это очень важно, потому что именно атомная генерация обеспечивает более 55% потребностей Украины в электроэнергии.

"Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, которая дала возможность выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Также специалисты Энергоатома совместно с компанией Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, на которых ранее использовали российское топливо, уже в этом году работали на топливе, производимом на заводе компании в Швеции.

"Мы не только вовремя завершили ремонты, но и поставили точку в монополии России на этом сегменте рынка ядерного топлива", - добавил министр.