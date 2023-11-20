ВОЙНА В Украине 30, 50 или 100 тысяч гривен: кто из военнослужащих может получать выплаты

2023-11-20 22:15

Право на получение дополнительных выплат в размере до 100 000 гривен в Украине получили еще некоторые категории военнослужащих - раненые, инструкторы учебных центров, срочники и курсанты.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Самую большую надбавку в сумме 100 000 гривен могут получать военные ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, не из зоны ведения боевых действий. Ранее им доплачивали по 30 тыс. гривен.

Увеличили размер вознаграждения и военным, занимающимся осуществлением разминирования в горячих точках - до 100 тысяч гривен. Претендовать на выплаты в размере 30 тыс. гривен могут и военные за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

50 тыс. гривен, получают военные из числа командования и штабов (в частности, вне районов боевых действий), управляющие частями и подразделениями, ведущими боевые действия.

Раненые военные, которые более двух месяцев по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности военной службы по должностям, получают еще с лета по 20,1 тыс. гривен дополнительной помощи.

Инструкторам учебных центров выплачивают надбавки от 15 тыс. до 30 тыс. гривен.

Срочники могут получать дополнительно по 6 тыс. гривен за выполнение боевых заданий, а курсанты - по 2,35 тыс. грн.

По-прежнему по 100 000 гривен зарплаты получают ежемесячно военнослужащие, которые находятся на передовой.