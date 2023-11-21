Политика Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев

2023-11-21 13:35

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в столицу Украины. Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 21 ноября.

"Приятно вернуться в Киев - среди друзей", - написал он и обнародовал фото встречи на столичном вокзале.

Несколько дней назад СМИ сообщали о возможном визите Шарля Мишеля в Киев 21 ноября - в день памяти протестов на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Ранее стало известно, что в Киев приехала президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, ожидаются переговоры о следующих шагах по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.

Визиты Санду и Мишеля проходят накануне саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Также Киев посетил глава Пентагона США Ллойд Остин.

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2023-11-21 13:35
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Политика

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Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев 2023-11-21 13:35