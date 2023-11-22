Жизнь Морозы до -12: синоптик спрогнозировала погоду на конец ноября

2023-11-22 16:48

 

В среду, 22 ноября, в Украине будет холодно и сыро. Температура воздуха ночью опустится до отметки ниже -10 градусов.

Об этом предупредила в своем прогнозе погоды синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 22 ноября

Она отметила, что 22 ноября ночью ожидается -3-9 градусов, на северо-востоке -7-12 градусов.

В течение дня также будет холодно: -2-7 градусов, в южной части и на Закарпатье +2+7 градусов, а в Крыму +5+12 градусов.

Дождь и мокрый снег пройдут в среду в южной части, местами в центральных областях, в западной части, Луганской и Донбассе.

На севере Украины и Харьковщине будет преимущественно без осадков.

Погода в Киеве

В столице 22 ноября ночью предполагается -2-5 градусов, днем -1-3 градуса. Существенных осадков Диденко не прогнозирует, однако возможен небольшой мокрый снег.
Прогноз погоды на ближайшие дни

В ночь на 23 ноября морозы усилятся, а 24-25 ноября ожидается потепление.

При этом Диденко предупредила, что, по предварительным прогнозам, 26-го ноября, в воскресенье, Украину посетит активный циклон. Поэтому погода усложнится – дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.

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