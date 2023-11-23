ВОЙНА В Украине За сутки в Украине к энергосистеме подключили еще четыре энергоблока ТЭС

2023-11-23 15:37

За прошедшие сутки в Украине к энергосистеме подключили четыре энергоблока тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщило Минэнерго в четверг, 23 ноября.

Указано, что в стране увеличивается потребление электроэнергии на фоне существенного похолодания. Максимум нагрузки в энергосистеме вчера был зафиксирован в 17:30. При этом все виды генерации прилагают максимум усилий для покрытия потребностей потребителей и промышленности.

"Работают девять атомных блоков. Также вчера в течение суток вышли из краткосрочных ремонтов четыре блока ТЭС в разных регионах. В резерве три единицы оборудования тепловой генерации. Общий прирост тепловой генерации в сутки составляет более 700 МВт", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что по состоянию на утро энергосистема сбалансирована, и ситуация контролируется. А в вечерний пик потребления для покрытия возможной нехватки есть возможность привлечения импортируемой электроэнергии.

Также сообщается, что за минувшие сутки импорт электроэнергии составил 2707 МВт·ч, экспорт - 720 МВт·ч.

Напомним, вчера в энергосистеме Украины возник дефицит впервые в текущем осенне-зимнем сезоне. Граждан призвали экономно потреблять электроэнергию.

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