ВОЙНА В Украине Стало известно, когда украинские пилот смогут полностью освоить истребители F-16

2023-11-24 21:36

Українські льотчики, які за кордоном проходять навчання на винищувачах F-16, зараз підіймаються у небо разом з інструкторами.

 Про це проінформував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час етеру національного телемарафону «Єдині новини».

«Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість [вильотів] з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що десь найближчим часом ми дізнаємось більше — не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось», — заявив Ігнат.

За його словами, навчання українських льотчиків відбувається за планом. Йде підготовка до самостійні вильоти.

Нагадаємо, що президент України повідомив, що у 2023 році Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря, а 2024-й має стати роком, коли Україна скине рф зі свого неба.

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На Закарпатье при попытке нелегально покинуть страну погиб 46-летний мужчина 2023-11-24 16:31