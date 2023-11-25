ВОЙНА В Украине роССия ночью атаковала 75 "Шахедами", почти все сбиты

2023-11-25 10:30

Этой ночью, 25 ноября, враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА - около 75 "Шахедов".

Источник: командующий Воздушными силами Николай Олещук

Детали: По данным Олещука, из 75 "Шахедов" сбиты 71.

Прямая речь Олещука: "Основное направление удара - Киев!

Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Почти 40% уничтоженных целей в их активе!"

Детали: Воздушные силы уточнили, что пуски были с двух направлений - Приморско-Ахтарск РФ и из Курской области РФ.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская.

Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.