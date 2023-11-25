роССия ночью атаковала 75 "Шахедами", почти все сбиты

Этой ночью, 25 ноября, враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА - около 75 "Шахедов".
Источник: командующий Воздушными силами Николай Олещук
Детали: По данным Олещука, из 75 "Шахедов" сбиты 71.
Прямая речь Олещука: "Основное направление удара - Киев!
Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Почти 40% уничтоженных целей в их активе!"
Детали: Воздушные силы уточнили, что пуски были с двух направлений - Приморско-Ахтарск РФ и из Курской области РФ.
Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская.
Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.