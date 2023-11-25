ВОЙНА В Украине В СБУ заявили, что "Крымский мост обречен"

2023-11-25 16:30

 

Василий Малюк подчеркнул, что Украина разрушила миф РФ о том, что незаконный мост является якобы "самым защищенным сооружением в мире".


Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в первой серии по циклу документальных фильмов СБУ Спецоперации победы рассказал о последствиях успешных операций сил обороны. В частности о подрыве Крымского моста с помощью морских дронов Sea Baby.

По его словам, Крымский мост обречен. Он также анонсировал серию "сюрпризов" для российских захватчиков.

"Мы разрушили миф о непобедимости рашки. Это страна-фейк. Мост обречен. Дальше будет много сюрпризов и не (только по отношению) Крымского моста", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что Россия рассказывала всему миру, что их незаконный мост, на охрану которого был потрачен миллиард долларов, является якобы "самым защищенным сооружением в мире", но морские дроны СБУ доказали обратное.

Успешные атаки украинских спецслужб на Крымский мост перерезали логистическую артерию российских захватчиков и теперь россияне вынуждены доставлять оружие своим войскам паромами, добавил он.

Созданный СБУ Sea Baby является не просто военно-морским дроном, а многоцелевой платформой, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины, резюмировал чиновник.

Как известно, Крымский мост получал удары как минимум дважды. В октябре 2022 года на нем произошел мощный взрыв, повлекший значительные разрушения. Позже в СБУ заявили, что это была спецоперация.

Кроме того, в июле 2023 года Крымский мост успешно атаковали морские дроны Sea Baby.

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