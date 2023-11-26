Жизнь Сегодня в Украину ворвется страшный циклон с метелями и ветром

2023-11-26 08:30

В воскресенье, 26 ноября, погода в Украине испортится. Практически по всей стране сегодня будут метели, снегопады, дожди, мокрый снег и сильный ветер. Ненастье обойдет стороной лишь западные области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах -1°...+1°. Будет пасмурно, местами ожидается снег.

На севере Украины столбики трмометров покажут 0°...+1°, однако сильный ветер добавит ощущение холода. Повсеместно ожидаются снегопады и метели.

На востоке страны тоже будет ветрено, однако тут воздух прогреется до +8°...+14°, поэтому осадки будут в виде дождей.

Жителей центра Украины также ждут метели, мокрый снег , дожди и сильный ветер. Тут столбики термометров покажут от -1° в Винницкой области до +9° - в Днепропетровской. Осадки будут той или иной фазы в зависимости от температуры.

На юге Украины ожидаются сильные дожди и штормовой ветер. В Одесской и Николаевской областях дожди могут быть с мокрым снегом. Температура будет от +2° до +11°, а в Крыму воздух прогреется до +13°.