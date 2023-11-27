Мир Группе хулиганов, рисовавших свастику в Париже, грозят серьезные обвинения

2023-11-27 13:32

Правоохранители задержали в Париже 13 человек, рисовавших свастики на улице. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на полицию.

Указано, что инцидент произошел в районе Ваграм в XVII округе французской столицы. Нарушителей задержали с поличным. Семь из них известны правоохранителям как ультраправые.

Теперь задержанным грозят обвинения в публичном подстрекательстве к ненависти, насилию и расовой дискриминации и нанесении ущерба имуществу на основании расовой, этнической, национальной или религиозной нетерпимости.

Указано, что после 7 октября, когда боевики ХАМАСа напали на Израиль, во Франции зарегистрировали более 1500 антисемитских инцидентов. Этот показатель втрое больше, чем в 2022 году.