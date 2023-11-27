Жизнь В Киевской области из-за непогоды обесточено более тысячи трансформаторных подстанций

2023-11-27 16:05

В Киевской области в понедельник, 27 ноября, из-за непогоды и сильных порывов ветра без зафиксировали отключение света в некоторых населенных пунктах. По состоянию на 9:00 обесточены 44 воздушных линий и 1033 трансформаторных подстанций.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

"Киевская область: энергетики ликвидируют последствия непогоды. Из-за сильного снегопада в ночь с 26 на 27 ноября и усиления ветра до 25 м/с по состоянию на 9:00 обесточено 44 воздушных линий и 1033 трансформаторных подстанций. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы свет", – рассказали в пресс-службе.

В ДТЭК добавили, что синоптики прогнозируют усложнение погодных условий в течение дня 27 ноября. В таких условиях на восстановление электроснабжения может потребоваться немного больше времени.

Напомним, в Киеве в понедельник, 27 ноября, из-за снегопада закрыли въезд для крупногабаритного транспорта. Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Вторые сутки в Украине продолжает бурлить непогода – сильный снег и мощные порывы ветра образовали сугробы и парализовали движение на трассах, во многих населенных пунктах оборвало линии электропередач. Спасатели и автодорожники работают непрерывно, вовлекая в расчистку дорог даже бронетранспортеры, энергетики же возвращают свет в дома украинцев.