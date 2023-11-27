ВОЙНА В Украине Выплата 30 тысяч гривен: кто из военных может получить, и какие документы понадобятся

2023-11-27 20:48

Украинцам рассказали, кто из военных имеет право на выплаты в размере 30 тысяч гривен и какие документы для этого понадобятся.

Об этом пишет NV.

Так, с февраля 2023 года военные, которые не находятся на передовой и не участвуют в боевых действиях не имеют права на денежные выплаты в размере 30 000 гривен. Исключение касается только выплат за выполнение боевых задач, которые осуществляются за количество дней такого задания.

Таким образом, со вступлением в действие приказа № 566 Министерства обороны Украины Об утверждении Изменений в порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, был уточнен порядок выплаты 30 000 гривен военным и кто имеет право на такое денежное вознаграждение.

В частности, боевые 30 тысяч теперь может получать больше категорий военных, которые работают в тылу, однако в опасных условиях, к примеру, подразделения разминирования.

Как отмечается, в соответствии с абзацем 16 пункта 2 раздела ХХХІѴ приказа МОУ № 260, 30 тысяч гривен предусмотрено выплачиваются военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач):

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (выявление, обезвреживание и уничтожение) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденным Министром обороны Украины;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

с противовоздушного прикрытия и наземной обороны объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры — воинскими частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта).

При этом в абзаце 30 пункта 2 Закона указано, что, военнослужащим, которые в установленном законодательством порядке командированы для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), осуществление полномочий которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задачи выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 30 000 гривен.

Следует отметить, что для оформления выплаты, лица, имеющие право на дополнительные 30 000 гривен добавляются к соответствующему приказу начальника части.

В Юридической сотне объяснили, что подтверждается непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях или мероприятиях, выполнении боевого (специального) задания на основании следующих документов:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

рапорт (донесение) командира подразделения (группы), корабля (судна), катера об участии каждого военнослужащего (в том числе из приданных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.

Принцип начисления и сроки выплат 30 000 гривен

Так, дополнительное вознаграждение выплачивается пропорционально дням выполнения задания в течение месяца. Выплаты военным в Украине осуществляются в следующий календарный месяц после месяца, за который осуществляется денежное вознаграждение. Определение дней участия в соответствующих задачах:

1 день (с 00 ч до 24 ч) - период, в течение которого военный привлекался к участию в мероприятиях, независимо от количества и продолжительности таких привлечений за сутки;

2 дня - если выполнение задач начато до 24 ч одних суток, а закончено после 00 ч следующих.

При этом дополнительное вознаграждение не выплачивается, если военный:

отказался выполнять боевые приказы (распоряжения);

самовольно оставил часть, совершил дезертирство, добровольно сдался в плен;

отстранен от выполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей или выполнения служебных полномочий;

употреблял алкогольные, наркотические или психотропные вещества, выполнял задания в таком состоянии;

совершил другие действия, за которые суд привлек к ответственности (за правонарушения — уголовные, военные административные, административные, связанные с коррупцией);

намеренно причинил повреждение своему здоровью или совершил самоубийство (исключение — доведение до самоубийства, установленного судом);

отбывает наказание на гауптвахте.