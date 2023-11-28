Спорт Украинская бригада арбитров впервые за 25 лет будут обслуживать матч Лиги чемпионов

2023-11-28 13:35

Четверть века УЕФА не приглашала украинских арбитров для работы на матчах Лиги чемпионов. И вот наконец лед тронулся. Исторической станет игра группового раунда, в которой испанский Реал Сосьедад будет принимать австрийский Зальцбург.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым рефери станет Ярослав Козик.

За систему VAR на матче ответит поляк Томаш Квятковски, а его ассистентом будет турок Алпер Улусой.

Ранее в главном европейском футбольном клубном турнире украинские судьи работали еще 16 сентября 1998 года. Тогда на игре в Бильбао между местным Атлетиком и норвежским Русенборгом в роли главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук, работающий сейчас как наблюдатель арбитража УАФ.