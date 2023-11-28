Спорт Украинская бригада арбитров впервые за 25 лет будут обслуживать матч Лиги чемпионов

2023-11-28 13:35

Четверть века УЕФА не приглашала украинских арбитров для работы на матчах Лиги чемпионов. И вот наконец лед тронулся. Исторической станет игра группового раунда, в которой испанский Реал Сосьедад будет принимать австрийский Зальцбург.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым рефери станет Ярослав Козик.

За систему VAR на матче ответит поляк Томаш Квятковски, а его ассистентом будет турок Алпер Улусой.

Ранее в главном европейском футбольном клубном турнире украинские судьи работали еще 16 сентября 1998 года. Тогда на игре в Бильбао между местным Атлетиком и норвежским Русенборгом в роли главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук, работающий сейчас как наблюдатель арбитража УАФ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лига чемпионов: «ЦСКА» - «Бавария» (прогноз)

2014-09-30 09:10

Еще новости в разделе "Спорт"

Украинская бригада арбитров впервые за 25 лет будут обслуживать матч Лиги чемпионов

2023-11-28 13:35

Усик – Фьюри: букмекеры назвали фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

2023-11-23 20:04

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на Евро-2024: результаты жеребьевки

2023-11-23 16:48

Мирча Луческу заявил, что командам-слабакам не место на чемпионатах мира и Евро-2024

2023-11-23 10:27
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Украинская бригада арбитров впервые за 25 лет будут обслуживать матч Лиги чемпионов 2023-11-28 13:35
Усик – Фьюри: букмекеры назвали фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира 2023-11-23 20:04
Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на Евро-2024: результаты жеребьевки 2023-11-23 16:48
Мирча Луческу заявил, что командам-слабакам не место на чемпионатах мира и Евро-2024 2023-11-23 10:27