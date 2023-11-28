ВОЙНА В Украине Враг наступает на шести направлениях в районе Авдеевки, - ISW

2023-11-28 16:48

Сейчас оккупанты наступают на шести направлениях в районе Авдеевки Донецкой области, тяжелые бои идут у коксохима.

Об этом сообщает ISW.

Как отмечается, российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки 27 ноября, впрочем, не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили более 30 российских атак к востоку от Новобахмутовки (13 км северо-западнее Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (7 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки) и Тоненького (7 км к западу от Авдеевки); а также вблизи Степового (3 км севернее Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек.

Он добавил, что российские войска наступают на шести направлениях в районе Авдеевки, и что тяжелые бои продолжаются у Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Российские источники повторили заявления о том, что российские войска захватили всю промзону юго-восточнее Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.

Российский новостной агрегатор утверждал, что элементы штурмовой бригады "Ветеран" (аффилированной с Министерством обороны ЧВК "Редут") несут основную ответственность за захват промзоны, о которой заявляют российские войска.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что оккупанты совершили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки (5 км восточнее Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода, хотя ISW не имеет визуального подтверждения этих заявлений.

Российские источники также утверждали, что украинские силы успешно контратаковали под Авдеевкой 27 ноября.

Российский военный блогер отмечал, что украинские силы контратаковали российские позиции у Степового и частично преуспели.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы безуспешно контратаковали у промзоны к юго-востоку от Авдеевки.

Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

Российские военные блогеры отмечают, что сильный снег и ветер снизили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении, но отмечают, что украинские войска воспользовались условиями плохой видимости для закрепления позиций на восточном (левом) берегу Днепра.

Представитель оперативно-таврической группировки полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) из-за погодных условий уменьшили использование артиллерии в полтора раза, а беспилотников - в шесть раз, но подчеркнул, что российские войска применять авиацию на Авдеевском направлении.

Эксперты отмечают, что сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции.