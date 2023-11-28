Политика Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

2023-11-28 22:15

Государственный секретарь США Блинкен подтвердит поддержку Украины со стороны НАТО на встрече в Брюсселе, несмотря на ограниченность ресурсов из-за конфликта в Газе. Он отвергает сообщения о давлении на Киев относительно переговоров с москвой и подчеркивает, что Украина должна сама решать, как решить конфликт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе подчеркнет постоянную поддержку Украины со стороны НАТО в войне с россией, несмотря на то, что война в секторе Газа продолжает забирать большую часть ресурсов администрации Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Детали

Война между Израилем и ХАМАСом, и усиление напряженности на Ближнем Востоке, вызвали беспокойство тем, что Вашингтон не может поддерживать тот уровень военной и дипломатической поддержки, которую он предоставил Украине после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

О'Брайен также сообщил журналистам, что Блинкен, отбывший в понедельник в Брюссель, подчеркнет постоянную приверженность Соединенных Штатов и их союзников, участвуя в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен также сообщил журналистам, что Блинкен, который в понедельник отбыл в Брюссель, подчеркнет приверженность Соединенных Штатов и их союзников, участвуя в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Это часть процесса поиска места в Альянсе, который как мы всегда говорили, является будущим Украины, - сказал он.

О'Брайен сказал, что администрация Байдена была уверена, что продолжение военной помощи Украине имеет поддержку обеих партий в Конгрессе США, который рассматривает запрос на увеличение финансирования для обороны Украины вместе с военной помощью Израилю и Тайваню.

Отвечая на вопрос о сообщениях немецкой газеты Bild о том, что Соединенные Штаты и Германия незаметно подталкивают Киев к переговорам с Москвой, О'Брайен заявил, что Вашингтон не имеет такой политики.

Мы всегда говорили, что это вопрос который должна решить Украина, - сказал О'Брайен.

Министры стран НАТО встречаются во вторник и среду на фоне продолжающейся напряженности продолжающейся по поводу присоединения Швеции к Альянсу. Турция, которая вместе с Венгрией блокирует вступление Швеции, сообщила НАТО, что ее парламент не завершит ратификацию заявки перед встречами, сообщили источники Reuters на прошлой неделе.

Наша точка зрения для наших турецких союзников заключалась в том, что нет никаких причин для дальнейших задержек, и мы ожидаем увидеть некоторые положительные действия очень скоро,- сказал О'Брайен.

Дополнение

Блинкен также остановится на вопросе ситуации на Западных Балканах, где НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия на фоне напряженности в Северном Косово, сказал О'Брайен, добавив, что Вашингтон поддерживает наличие в регионе мощных миротворческих сил под руководством НАТО.

Безопасность и спокойствие на севере является ключом к достижению политического прогресса на "дорожной карте" и на пути двух стран в Европу, - сказал он.

По словам О'Брайена, Блинкен также будет представлять Соединенные Штаты на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье (Северная Македония), на этой неделе.