ВОЙНА В Украине Власти США выделили еще 25 миллионов долларов на поддержку энергосистемы Украины

2023-11-30 11:34

Агентство США по международному развитию и Секретариат Энергетического Сообщества подписали соглашение, согласно которому правительство США внесет первый грантовый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 25 млн долларов (23 млн евро). Об этом сообщает Минэнерго.

Общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины составила 329 млн. евро. Из них на счет Фонда фактически перечислено около 192 млн. евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы – анонсированные и формализованные взносы, ожидаемые на счете Фонда в ближайшее время.



Денежные средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний. В период с 1 января по 27 ноября 2023 года в рамках Фонда заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на общую сумму почти в 100 млн евро.



Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года, дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.