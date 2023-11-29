Политика Кулеба в НАТО категорически отверг предложения территориальных уступок роССии

2023-11-29 22:15

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО заявил, что Украина решительно настроена на восстановление контроля за границей в пределах 1991 года и не пойдет ни на какие компромиссы с Россией.

Источник: Кулеба в штаб-квартире НАТО перед началом первого заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел.

Прямая речь: "Наша стратегическая задача - восстановление контроля за границей 1991 года - остается неизменной и ничто нас не остановит (в ее воплощении)".

Детали: Глава МИД Украины не стал отрицать, что Киев слышит идеи об "уступках" и "договоренностях с Россией", но категорически исключил такую возможность и дал жесткий ответ на эти предложения:

"Такие люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам - отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить".

На вопрос о якобы тупиковой ситуации на фронте Кулеба ответил коротко: "Нет тупика".

Он также повторил призыв к США и другим государствам НАТО помочь в вооружении Украины: "Лучший путь избежать участия ваших солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие – мы сражаемся, это честная договоренность".

Что предшествовало:

- Как известно, Венгрия системно намекает на необходимость уступить России. На этой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в НАТО о "провале" стратегии в отношении Украины. Впрочем, эта идея не имеет поддержки Альянса.

- Накануне Киев одобрил проект плана реформ для вступления Украины в НАТО, и Дмитрий Кулеба должен представить его на заседании Совета Украина – НАТО.