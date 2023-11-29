ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись вперед на Запорожском направлении, - ISW

2023-11-29 17:37

Зато у россиян подтвержденных успехов на этом направлении аналитики не зафиксировали.

Украинские воины продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед.

Как сообщается в отчете Института изучения войны (ISW), Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Зато военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские войска достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани (5 км к северо-западу от Работино).

Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники безуспешно атаковали к западу от Работино и вблизи Новопрокоповки (к югу от Работино). Один из таких блогеров утверждает, что российские силы отбили украинскую бронетанковую атаку вблизи Вербового (9 км к востоку от Работино).

Минобороны РФ утверждает, что российские силы также отбили украинскую атаку вблизи Новопокровки (9 км северо-восточнее Работино).

Зато оккупанты продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 28 ноября, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино и Новопрокоповки.

Российский военный блогер утверждал, что обе стороны испытывают трудности с воздушной разведкой из-за ухудшения погодных условий.

Война в Украине: актуальные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение последних месяцев на передовой произошли самые ожесточенные бои с начала полномасштабного вторжения РФ. И это несмотря на то, что линия фронта существенно не изменилась.

Между тем начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, комментируя ситуацию возле Авдеевки, которую враг пытается захватить уже длительное время, сообщил, что оккупанты начали активные штурмы города еще с двух направлений. Захватчики применяют там много артиллерии и - несмотря на неблагоприятные погодные условия - много авиации. Продолжаются очень серьезные бои.