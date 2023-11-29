ВОЙНА В Украине Раскрыты детали ночной вражеской атаки дронами-камикадзе

2023-11-29 12:28

Вражеские войска этой ночью запускали дроны-камикадзе по Украине по привычному направлению. Большинство беспилотников было направлено на Хмельницкую область. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Направление в конце концов уже привычно для Сил обороны Украины. Только меняются маршруты "Шахедов" по направлению к цели", - отметил он.

По словам Игната, большинство дронов было направлено на Хмельницкую область.

"Знаем, что там есть аэродром Староконстантинов. Ну и противник себе эту цель "избрал". Постоянно пытается туда проникнуть с помощью именно ударных БПЛА. Уничтожаются они по дороге, конечно, всеми силами обороны", - сказал спикер.

Он добавил, что Воздушные силы публиковали в сети информацию об областях, в которых были уничтожены беспилотники. "Это и юг страны, и центральные области. Ну и также Хмельницкая область соответственно. Две управляемые ракеты Х-59 тоже были уничтожены, ну а одна не достигла своей цели", - отметил Игнат.

Представитель ВС ВСУ также отметил, что атаки стали типичными в отличие от той, которая недавно была по Киеву, когда Россия применила 75 беспилотников "Шахед", что является беспрецедентной, рекордной скоростью.