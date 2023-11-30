ВОЙНА В Украине Распространившему в Соцсети видео с работой нашего ПВО грозит 8 лет тюрьмы

2023-11-30 09:31

Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке рашистов на Одессу. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в Тик-Ток. В описании под видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты видео попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб врага.

Полученную таким образом информацию россияне могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его. Злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.

Во время обысков в его квартире был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

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Взрыв тоннеля на БАМ: уничтожен единственный серьезный путь ж/д сообщения между рф и Китаем 2023-11-30 14:29
Власти США выделили еще 25 миллионов долларов на поддержку энергосистемы Украины 2023-11-30 11:34
Распространившему в Соцсети видео с работой нашего ПВО грозит 8 лет тюрьмы 2023-11-30 09:31