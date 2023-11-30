ВОЙНА В Украине Враг разворачивает в Украине новую дивизию десантников − британская разведка

2023-11-30 16:48

 

Россия на оккупированной части Херсонщины начала разворачивать новосформированную дивизию десантников, сообщает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 30 ноября

Детали: Разведка предполагает, что Россия впервые начала разворачивать в Украине новосформированную 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию. Это происходит на оккупированной Херсонщине.

О планах восстановить это подразделение, которое с 1998 года сократили до размера бригады, в августе 2023 года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По данным аналитиков, подчиненные подразделения 104-й дивизии вероятно включают 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

Разведка также предполагает, что уровень подготовки бойцов восстановленной 104-й дивизии недостаточен и ниже стандартов для десантников, которых считают "элитой".

За дивизией, скорее всего, будет тщательно следить командующий воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский, которого с октября назначили руководителем группы войск "Днепр".

Предыстория:

- В предыдущих обзорах разведка Британии рассказывала, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.

- Также отмечают, что РФ стала чаще применять в Украине 500-килограммовые кассетные авиабомбы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилов заявил, что роССия активизировала в Украине сеть шпионов: какая цель врага

2023-11-27 20:04

Третья волна наступления на Авдеевку: аналитики ISW сообщили о попытках рф захватить город

2023-11-26 16:30

Новые штурмы на Авдеевском направлении не приведут к быстрому продвижению роССиян – ISW

2023-11-25 11:30

роССия ночью атаковала 75 "Шахедами", почти все сбиты

2023-11-25 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Враг разворачивает в Украине новую дивизию десантников − британская разведка

2023-11-30 16:48

Взрыв тоннеля на БАМ: уничтожен единственный серьезный путь ж/д сообщения между рф и Китаем

2023-11-30 14:29

Власти США выделили еще 25 миллионов долларов на поддержку энергосистемы Украины

2023-11-30 11:34

Распространившему в Соцсети видео с работой нашего ПВО грозит 8 лет тюрьмы

2023-11-30 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Враг разворачивает в Украине новую дивизию десантников − британская разведка 2023-11-30 16:48
Взрыв тоннеля на БАМ: уничтожен единственный серьезный путь ж/д сообщения между рф и Китаем 2023-11-30 14:29
Власти США выделили еще 25 миллионов долларов на поддержку энергосистемы Украины 2023-11-30 11:34
Распространившему в Соцсети видео с работой нашего ПВО грозит 8 лет тюрьмы 2023-11-30 09:31