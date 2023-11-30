ВОЙНА В Украине Враг разворачивает в Украине новую дивизию десантников − британская разведка

2023-11-30 16:48

Россия на оккупированной части Херсонщины начала разворачивать новосформированную дивизию десантников, сообщает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 30 ноября

Детали: Разведка предполагает, что Россия впервые начала разворачивать в Украине новосформированную 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию. Это происходит на оккупированной Херсонщине.

О планах восстановить это подразделение, которое с 1998 года сократили до размера бригады, в августе 2023 года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По данным аналитиков, подчиненные подразделения 104-й дивизии вероятно включают 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

Разведка также предполагает, что уровень подготовки бойцов восстановленной 104-й дивизии недостаточен и ниже стандартов для десантников, которых считают "элитой".

За дивизией, скорее всего, будет тщательно следить командующий воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский, которого с октября назначили руководителем группы войск "Днепр".

Предыстория:

- В предыдущих обзорах разведка Британии рассказывала, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.

- Также отмечают, что РФ стала чаще применять в Украине 500-килограммовые кассетные авиабомбы.