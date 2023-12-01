ВОЙНА В Украине В Минэнерго рассказали о реальной ситуации в энергосистеме Украины

2023-12-01 13:30

В энергосистеме Украины сохраняется сложная, но контролируемая ситуация. Накануне начали работать дополнительные генерирующие мощности, сообщил Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что вчера в энергосистеме фиксировался дефицит из-за роста потребления. Утверждается, что он составил меньше одного процента от суточного объема потребления электроэнергии. Для сбалансирования энергосистемы была привлечена экстренная импортная электроэнергия из Румынии и Польши суммарной величиной в 3200 МВтч.

"Сегодня для покрытия потребностей потребителей в работу были включены дополнительные генерирующие мощности. А именно: энергоблок на одной из ТЭЦ мощностью 100 МВт, блок ТЭС мощностью 180 МВт, а также будет запущен в работу гидроагрегат, который на максимуме может давать в систему более 300 МВт мощности. По состоянию на 11.00 дефицит в энергосистеме не наблюдался", - говорится в сообщении.

Ранее в краткосрочный ремонт были выведены два блока ТЭС. При этом в Минэнерго заверили, что ситуация контролируемая и энергосистема сбалансирована. Ограничение в потреблении электроэнергии не применяется ни в одной из областей.

Вместе с тем из-за российских обстрелов в Сумской области загорелось оборудование на одной из подстанций, в результате чего было обесточено 10 населенных пунктов. Пострадал распределительный газопровод. Также была обстреляна ТЭЦ на юге страны. Персонал не пострадал. Однако имеется поврежденное оборудование.

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