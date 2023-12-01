ВОЙНА В Украине Президент Евросовета призвал к созданию оборонного союза для поддержки Украины

2023-12-01 17:32

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал к созданию оборонного союза, подчеркнув необходимость как продолжать поддерживать Украину, так и обеспечивать собственную безопасность Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отметив беспрецедентную помощь Европы Украине, Шарль Мишель подчеркнул, что необходимо сделать еще больше.

"Мы все знаем, что нам нужно делать больше - больше ракет, больше боеприпасов, больше систем противовоздушной обороны и быстрее. И это обязанность - обязанность перед украинским народом, но также и перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя, и наша продолжающаяся сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам, особенно нашим американским союзникам - четкий сигнал о том, что мы относимся к своей безопасности более серьезно, чем когда-либо", - сказал глава Евросовета.

Выступая на конференции по обороне, Мишель заявил, что "пришло время создать настоящий оборонный союз в сочетании с настоящим единым оборонным рынком".

Он добавил, что Европа должна сосредоточиться на двух целях: "Во-первых, наша поддержка - наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины - это наша безопасность, это вся наша безопасность. И во-вторых, я еще раз повторяю, мы должны сделать нашу оборону - нашу европейскую оборону - сильнее сейчас, завтра и в будущем".

Мишель также призвал к более эффективной координации европейских оборонных расходов, а также к повышению роли Европейского оборонного агентства и увеличению финансирования оборонной промышленности.