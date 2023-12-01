ВОЙНА В Украине Україна скоро отримає додаткові системи ППО IRIS, Patriot і Hawk

2023-12-01 19:31

Українські війська отримають додаткові системи протиповітряної оборони західних зразків, такі як IRIS-Т, Patriot, а також комплекси Hawk. Ця військова допомога стане результатом діяльності створеної коаліції Німеччини та Франції в рамках Контактної групи "Рамштайн". Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає Фокус.

Полковник відзначив зустріч президента України з повітряним командуванням "Південь", на якій ішлося про посилення зони відповідальності додатковими засобами протиповітряної оборони. Після візиту глави держави на цьому напрямку українські захисники успішно відбили атаку ворожих "Шахедів".

Також Ігнат додав, що сигнали від західної коаліції, очолюваної Німеччиною та Францією, вселяють оптимізм щодо додаткових постачання засобів ППО, якими посилять регіони України.

"Це дає нам певний оптимізм у тому, що нам все ж таки допоможуть додатковими коштами. Це і комплекси IRIS, Patriot, також комплекси Hawk, і всі інші додаткові, які обіцяні і Німеччиною, і Францією, і іншими країнами", — повідомив Ігнат.