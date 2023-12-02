ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: в Офисе президента анонсировали поиск новых стимулов для граждан

2023-12-02 10:30

Подоляк назвал четыре фактора для изменения процесса призыва.

Мобилизация в Украине нуждается в другом подходе, поскольку все желающие защищать родину добровольно уже пошли воевать.

Об этом Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, заявил в эфире 24 "Канала".

Подоляк убежден, что общую мобилизацию нужно несколько изменять. Значительная часть украинцев по определенным причинам не желает служить.

Советник руководителя Офиса президента отделил четыре составляющие, которые, по его мнению, помогут повлиять на ситуацию. По его словам, есть четыре фактора: