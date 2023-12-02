ВОЙНА В Украине Игнат предположил, почему рф не бьет ракетами

2023-12-02 12:30

Российские оккупанты сократили масштаб своих воздушных атак, и их нынешний подход похож на "тактику тысячи порезов", считают в ВСУ.

Россияне не наносят массированных ракетных ударов по территории Украины, поскольку накапливают ракеты "для других задач". Об этом в пятницу, 1 декабря, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Дмитрию Городону.

Игнат предположил, что запасов ракет у войск РФ маловато для массированных атак. Ссылаясь на информацию разведки, он предположил, что страна-агрессор могла накопить до 900 высокоточных ракет.



"Если верить имеющимся у нас данным, то к зиме они подошли с количеством ракет вдвое меньше, чем было в прошлом году. Поэтому придерживают. Они у них хранятся для каких-то других задач... Поверьте, было бы у них достаточно ракет - они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блекаута", - подчеркнул он.



Украинские военные успешно использовали американские ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью 13 мая этого года.



В октябре 2023 года Россия изготовила 115 высокоточных ракет, всего в ее запасах около 870 ракет.



По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне покрывают "шахеды" карбоном или перекрашивают их в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было труднее их сбивать.