ВОЙНА В Украине Ситуация возле Бахмута активная, ВСУ при случае переходят в атаку

2023-12-03 08:30

На Бахмутском направлении украинские защитники пытаются переходить в наступления, если представляется возможность.

Источник: начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона

Прямая речь Фитьо: "Ситуация на Бахмутском направлении достаточно активная, украинские защитники отбили 21 вражескую атаку. Враг активно использует авиацию, если это позволяет погода...

Видим, что на артиллерийские обстрелы погода не сильно влияет. Перед тем как осуществлять штурмовые действия, российские оккупанты активно обстреливают украинские позиции.

По его словам, боевые действия происходят на юге и на севере Бахмута.

Наши военные находятся в активной обороне, но при лучшей возможности переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение".

Детали: По словам Фитьо, российские оккупационные войска пытаются отбить предварительно утраченные свои позиции, успехов у них нет.

Они пытаются штурмовать группами "Шторм", "Шторм Z", "Шторм V", которые сформированы из бывших заключенных военнослужащих-штрафников.