Политика Переломный момент в войне может наступить в марте, - Зеленский

2023-12-03 09:30



Радикально повлиять на общий геополитический расклад могут российские псевдовыборы президента.

В результате очевидно недемократических выборов в России, которые состоятся в марте, Владимир Путин окончательно утратит легитимность как законный руководитель государства. Это может стать переломным моментом в войне, заявил в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Не важно, как они проходят – все знают, какой будет результат … Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Тут "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира – признать их или нет. К слову, может быть переломный момент – нелегитимность президента Путина", – сказал Зеленский.

По его мнению, западный мир без напоминаний из Киева должен сам понимать, что не нужно признавать российские выборы ввиду их недемократичности.

"Очень хотел бы, чтобы западный мир сам это понимал. Чтобы мне не приходилось это делать – звонить, оказывать давление, говорить. Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего того горя, которое Россия принесла всюду и, безусловно, в Украину", – отметил президент.

В то же время Зеленский напомнил, что внутри России сегодня нет реальной политической оппозиции Путину.

"Мы видим этих людей. Мы видим такую оппозицию условную или искусственную, у которой с Путиным одинаковые взгляды на войну, на мировую изоляцию России, на использование ядерного оружия, экономику, оккупацию Украины. Это не оппозиция. Это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем и тем же самым дьяволом в середине", – считает он.

Президентские выборы в России

В марте 2024 года в России должны состояться очередные президентские выборы. Владимир Путин пока официально не объявил о своих намерениях баллотироваться на свой уже пятый срок.

Многие аналитики сходятся во мнении, что ожесточенный штурм Авдеевки – это попытка получить видимый успех на фронте, чтобы Путин мог объявить о своем выдвижении на фоне "хороших новостей" с фронта. Так эту ситуацию расценивает и Владимир Зеленский.

А на практике подготовка к переназначению Путина президентом стартовала в России еще весной. Журналисты выяснили, что на совещаниях в Кремле была поставлена цель: по результатам мартовских выборов Путину должны "нарисовать" не менее 77% голосов.