Политика В Японии стартовала новая программа поддержки украинских беженцев - будут платить и обучать

2023-12-05 13:35

Японское правительство начало новую программу поддержки иностранных граждан, покинувших зоны конфликтов, но не отвечающих критериям Японии на получение статуса беженца, - сообщаеттелекомпания NHK.

Отмечается, что программа была введена с декабря "учитывая людей из Украины".

Переселенцы, в частности, смогут изучать японский язык, а также будут иметь право на финансовую поддержку.

Как заявили в Агентстве иммиграционных служб, правительство Японии сделает все возможное, чтобы обеспечить соответствующую помощь тем, кто покинул свою страну из-за войны.