Политика США не допустят победы путина в войне против Украины, - Остин

2023-12-04 18:26

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят российскому президенту Владимиру Путину победить в развязанной им войне против Украины, а ХАМАС – в конфликте против Израиля.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана, пишет "Европейская правда".

Так, по словам Остина, США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

При этом он отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – сказал глава Пентагона.

Кроме того, Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка". По его словам, результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность". Он также подчеркнул, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

Напомним, Зеленский отметил вклад Германии и США в борьбе с Россие.