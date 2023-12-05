ВОЙНА В Украине Идут тяжелые бои: в ISW рассказали о ситуации в районах коксохима и промзоне Авдеевки

2023-12-05 16:48

 

ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов южнее Степового. А возле коксохимического завода и промзоны Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.

Об этом говорится в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы атакуют российские позиции в лесополосе к югу от Степового.

В то же время российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении и достигли продвижения. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки. Кроме того, дополнительные геолокационные снимки показывают, что российские войска продвинулись в пределах Степного в 5 км к северо-западу от Авдеевки.

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты закрепили контроль над позициями в Степовом и вокруг него, а один из этих блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на 600 м в лесополосе к юго-востоку от Степового.
Война в Украине: новости

Руководитель службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига рассказала, что на Купянском направлении враг в последнее время меняет тактику.

А 1 декабря Минобороны раскрыли потери российских оккупантов за ноябрь. Отмечается, что Силы обороны уничтожили 3 тыс. 90 единиц российского вооружения и военной техники, а также ликвидировали около 28 тыс. 550 человек личного состава оккупантов.

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