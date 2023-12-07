ВОЙНА В Украине У роССиян есть дедлайн по захвату Авдеевки: объяснение эксперта

2023-12-07 19:15

 

На минувшей неделе россияне резко активизировали штурмы Авдеевки Донецкой области. Дедлайн оккупантов по захвату города - середина декабря.

По мнению майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, российские оккупанты спешат добиться хоть каких-то успехов на фронте к середине декабря. Приоритет захватчиков - Авдеевка, поскольку в этом районе сосредоточено около 40 000 российских военных.

"Это примерно в пять раз больше, чем наш гарнизон. Почему такой дедлайн? Именно тогда Владимир Путин должен объявить о том, что будет баллотироваться в президенты, хотя мы все понимаем, кого там выберут. Как раз будет 90 дней до выборов, которые должны пройти 15 или 17 марта", - отметил эксперт.

По словам Гетьмана, Путину нужны положительные новости с фронта, поэтому, не жалея личного состава, россияне будут пытаться добиться успехов в Авдеевке.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

Сейчас по всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степному, что северо-западнее от города. Захватчики хотят захватить его, чтобы перерезать логистику ВСУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне начали третью волну штурмов на Авдеевском направлении – Тарнавский

2023-11-23 17:37

На Херсонщине защитники отодвинули захватчиков на 3-8 километров от Днепра – Гуменюк

2023-11-19 09:30

Британская разведка: На 3 участках фронта прогресса нет, у роССиян тяжелые потери под Авдеевкой

2023-11-18 10:30

ВСУ контратаковали и отбили позиции возле Авдеевки, - ISW

2023-11-12 08:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

У роССиян есть дедлайн по захвату Авдеевки: объяснение эксперта

2023-12-07 19:15

Оккупанты не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста

2023-12-07 17:37

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 513 оккупантов и 45 единиц военной техники

2023-12-07 15:37

Коли в Гаазі відбудеться перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих рф збитків

2023-12-07 14:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У роССиян есть дедлайн по захвату Авдеевки: объяснение эксперта 2023-12-07 19:15
Оккупанты не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста 2023-12-07 17:37
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 513 оккупантов и 45 единиц военной техники 2023-12-07 15:37
Коли в Гаазі відбудеться перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих рф збитків 2023-12-07 14:29