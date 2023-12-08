Экономика Протест польских перевозчиков: украинские фуры границу будут переводить вагонами

2023-12-08 20:34

Укрзализныця (УЗ) планирует организовать перевозку грузовиков через украинско-польскую границу. Тестовый поезд уже осматривают польские таможенники. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее было обнародовано видео, на котором по железной дороге движутся нагруженные на контрейлерные платформы украинские фуры. Ткачев подтвердил эту информацию. Таким образом, наши экспортеры пытаются решить проблему с пересечением украинско-польской границы, которая блокируется в течение месяца перевозчиками Польши.

"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом (пункт пропуска на украинско-польской границе Изов – Хрубешув.). У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные с фурами", – сказал Ткачев на встрече с агроэкспортерами.

По его данным, сейчас украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы. У польской таможни есть вопросы о габаритах грузов, а также о наличии в баках фур топлива.

"В ближайшее время эти вопросы мы будем пытаться решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", – пообещал Ткачев.