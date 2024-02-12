Политика Польские фермеры на границе высыпали зерно из украинских фур: острая реакция посла

2024-02-12 18:26

 

Украинский дипломат назвал действия фермеров на границе "позорным и обидным для украинцев и большинства поляков преступление".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия польских фермеров, высыпавших зерно из украинских фур, "нравственной провокацией".

Об этом посол написал на странице в фейсбуке.

"После получения информации о рассыпанном польскими фермерами зерном из украинских тир, которые были опломбированы после соответствующих таможенных процедур и следовали транзитом в Литву, посольство и Генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления", — сообщил дипломат.

По его словам, польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам.

Зварыч добавил, что украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями грузовиков.

"Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на этот позорный и оскорбительный для украинцев и большинства поляков преступление и не разрешить подобных варварских действий в будущем", — подчеркнул он.

Напомним, накануне в Сети появились видео, как польские протестующие на границе высыпали зерно из украинских грузовиков. Действия поляков украинцев возмутили.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина изменила правила выезда рейсовых автобусов за границу: что известно

2024-02-11 11:30

Стали известны детали ЧП с пограничниками Мукачевского отряда у границы с Румынией

2024-02-06 11:33

документ КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ НА 50 ЛЕТ ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ С РФ

2024-01-26 18:28

Премьер Финляндии заявил о значительном укреплении границы со страной-террористом

2024-01-16 13:35

Еще новости в разделе "Политика"

Польские фермеры на границе высыпали зерно из украинских фур: острая реакция посла

2024-02-12 18:26

Главу Пентагона снова госпитализировали

2024-02-12 16:48

ЧТО БУДЕТ СО СЧЕТАМИ УКЛОНИСТОВ - Арахамия анонсировал изменения в законе о мобилизации

2024-02-12 12:28

Эммануэль Макрон отменил визит в Киев из соображений безопасности

2024-02-12 11:33
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Польские фермеры на границе высыпали зерно из украинских фур: острая реакция посла 2024-02-12 18:26
Главу Пентагона снова госпитализировали 2024-02-12 16:48
ЧТО БУДЕТ СО СЧЕТАМИ УКЛОНИСТОВ - Арахамия анонсировал изменения в законе о мобилизации 2024-02-12 12:28
Эммануэль Макрон отменил визит в Киев из соображений безопасности 2024-02-12 11:33