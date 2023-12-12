ВОЙНА В Украине Сбой в работе Киевстара спровоцировал проблемы во Львове, Сумах, Ровно, Запорожье и Днепре

2023-12-12 15:37

Масштабный сбой в работе мобильного оператора Киевстар 12 декабря вызвал проблему с уличным освещением, оплатой в транспорте и работой "горячих линий" в нескольких городах Украины.

В ЛКП Львовсвет заявили, что в связи с технической неисправностью у оператора мобильной связи Киевстар все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме. В городской администрации назвали ситуацию "нестандартной".

В Сумах из-за сбоя в работе оператора Киевстар отключение уличного освещения осуществлялось работниками предприятия в ручном режиме, сообщили в горсовете. На выезде работало 8 бригад, которым необходимо было осуществить отключение более чем на 300 подстанциях.

По городу уличное освещение выключено полностью. Работы по отключению продолжаются по старостинским округам. Из-за сбоев в Киевстаре наблюдаются и проблемы с работой сирен в Сумах.

Уведомление общины во время воздушной тревоги будут временно осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС. Местных жителей призвали отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах.

В Запорожье уличный свет до сих пор включен из-за отсутствия связи с оборудованием из-за глобального сбоя в сети Киевстар. Выключать свет тоже будут в ручном режиме, где это возможно.

В Черновцах предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор, впрочем, только при использовании банковской карты или NFC.

Поездки будут регистрироваться, но деньги за проезд будут списаны только после возобновления работы сети. При оплате другими способами трудностей быть не должно.

В Ровно технический сбой в работе мобильного оператора спровоцировал проблемы с работой "горячих линий", а именно - горсовете.

Звонки временно принимаются на стационарные номера: 1553, 63-63-95, 26-67-68 и мобильный 099-333-15-53.

В Днепре возникла аналогичная проблема.

Напомним, сегодня утром Киевстар сообщил о масштабном сбое в своей сети. В отдельных регионах кроме мобильной связи не работает и проводной Интернет.