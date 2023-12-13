ВОЙНА В Украине МВФ розробив три макроекономічні прогнози для України залежно від термінів закінчення війни

2023-12-13 09:35

Міжнародний валютний фонд розробив три макроекономічні прогнози для України залежно від термінів закінчення війни з росією – базовий, негативний та позитивний сценарії. Про це йдеться у Меморандумі із МВФ, оприлюдненому напередодні.

Так, базовий прогноз ґрунтується на припущенні, що війна завершиться до кінця 2024 року з очікуваним зростанням ВВП на 3-4%, 2025-го – на 6,5%.

Негативний сценарій, що передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, допускає припинення війни до кінця 2025 року. Це призведе до різкого падіння реального ВВП на 5% у 2024 році (порівняно зі зростанням на 3-4% у базовому сценарії) та нульового зростання у 2025 році.

Позитивний сценарій не вказує точного терміну закінчення бойових дій, але за високих інвестицій, міграційного притоку населення та збільшення продуктивності зростання ВВП може досягти до 10% до 2025 року.

Напередодні рада директорів МВФ затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування – тепер Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 млн доларів.