Политика Конгресс не понимает стратегии Белого дома по Украине - Джонсон

2023-12-13 20:04

 

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о том, что не хватает понимания общей стратегии Белого дома по отношению к Украине, без которой невозможно утверждение дополнительной помощи.

Об этом он сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет CNN.

"С самого начала, как только я был избран на должность спикера, мы нуждались в ясности относительно того, что мы делаем в Украине и как будем осуществлять надлежащий надзор за ценными долларами налогоплательщиков. Мы также нуждались в значительных изменениях на границе, однако до сих пор не получили ни того, ни другого", - сказал Джонсон.

В то же время саму встречу с Зеленским он охарактеризовал как "хорошую".

По убеждению спикера, ситуация на американской границе сейчас "абсолютно катастрофическая".

"Первое условие принятия любого дополнительного пакета безопасности помощи - поставить во главу угла нашу собственную национальную безопасность", - подчеркнул он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский: Украина не отдаст свои территории, это абсолютное безумие

2023-12-13 18:26

Венгрия готова снять вето на помощь Украине, но ставит ультиматум — Bloomberg

2023-12-13 17:37

Впервые за долгое время в Украине ощутимо подешевел бензин

2023-12-13 14:31

Истребители F-16 способны уничтожать вражеские ракетные комплексы прямо там, где они находятся

2023-12-13 08:24

Еще новости в разделе "Политика"

После хакерской атаки "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников

2023-12-13 21:37

Конгресс не понимает стратегии Белого дома по Украине - Джонсон

2023-12-13 20:04

Зеленский: Украина не отдаст свои территории, это абсолютное безумие

2023-12-13 18:26

Венгрия готова снять вето на помощь Украине, но ставит ультиматум — Bloomberg

2023-12-13 17:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

После хакерской атаки "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников 2023-12-13 21:37
Конгресс не понимает стратегии Белого дома по Украине - Джонсон 2023-12-13 20:04
Зеленский: Украина не отдаст свои территории, это абсолютное безумие 2023-12-13 18:26
Венгрия готова снять вето на помощь Украине, но ставит ультиматум — Bloomberg 2023-12-13 17:37