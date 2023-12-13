Политика Конгресс не понимает стратегии Белого дома по Украине - Джонсон

2023-12-13 20:04

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о том, что не хватает понимания общей стратегии Белого дома по отношению к Украине, без которой невозможно утверждение дополнительной помощи.

Об этом он сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет CNN.

"С самого начала, как только я был избран на должность спикера, мы нуждались в ясности относительно того, что мы делаем в Украине и как будем осуществлять надлежащий надзор за ценными долларами налогоплательщиков. Мы также нуждались в значительных изменениях на границе, однако до сих пор не получили ни того, ни другого", - сказал Джонсон.

В то же время саму встречу с Зеленским он охарактеризовал как "хорошую".

По убеждению спикера, ситуация на американской границе сейчас "абсолютно катастрофическая".

"Первое условие принятия любого дополнительного пакета безопасности помощи - поставить во главу угла нашу собственную национальную безопасность", - подчеркнул он.