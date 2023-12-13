Жизнь Чоловічі джинси: кілька порад щодо вибору одягу

2023-12-13 16:28

Джинси – напевно, найуніверсальніший одяг, який носять мільйони чоловіків та жінок. Джинси можна спокійно одягнути як елемент ділового стилю, піти в них на прогулянку або дискотеку, зайнятися домашніми справами або просто вийти в місто. Крім того, джинси не мають сезонності – їх носять цілий рік.

Два правила «джинсового» фасону

Будь-які чоловічі джинси мають два основні критерії відмінності – це штанини та посадка. Штанини відрізняються шириною та кроєм. Наприклад, джинси в класичному стилі мають штанини середньої ширини та прямого крою. Завужені джинси мають штанини, які трохи звужуються до гомілки, облягаючи ногу, а вузькі джинси – ще вужчі штанини.

Зазначимо, що є менш популярні фасони, включаючи джинси з штанинами, що розкльошують донизу, а також джинси з занадто широкими штанинами, але сьогодні їх надягають тільки модники, що дотримуються відповідного стилю.

Другий аспект – посадка, тобто відстань між ременем та місцем, де сходяться штанини. Є джинси з високою посадкою (ремінь на рівні пупка), а також стандартні та низькі джинси (ремінь у районі стегон). Якщо ви вибираєте джинси для хлопчика, рекомендуємо вибирати стандартний крій штанини та посадку.

Вибираємо розмір одягу

У джинсів два основних розміри – це обхват по талії та довжина штанини. Зазвичай обхват талії відзначається буквою W, а довжина штанини буквою L. Зверніть увагу, що є відмінності у розмірних сітках європейських, американських, китайських джинсах, тому важливо перевіряти відповідність міжнародних розмірів тим показникам, що прийняті на українському ринку.

Також пам'ятайте, що джинси не сильно розтягуються, але з часом все ж таки можуть трохи розтягнутися. Якщо ви вибрали джинси, які ідеально сіли по талії, але виявилися трохи довшими – їх можна підшити в ательє.

Колір

Ще один важливий параметр вибору – це колір. Якщо класичні джинси, як правило, шиють із світло або темно-блакитної «джинсової» тканини, то не класичні моделі можуть бути майже будь-якого кольору – від чорного до білого та від бежевих до зелених.

Крім кольору, подивіться на візерунок і фактуру тканини. Джинси можуть бути як грубуватими на дотик (це нормально), так і більш м'якими, у тому числі з додаванням еластичної синтетики. Опціонально деякі джинси мають потертості, візерунки та навіть дірки на тканині, залежно від рішень дизайнера.

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