ВОЙНА В Украине Укрэнерго сообщило о новых отключениях на ТЭС

2023-12-14 17:37

В Донецкой области почти 150 населенных пунктов остаются без энергоснабжения больше суток.

В Украине зафиксированы новые отключения теплоэлектростанций в некоторых регионах. Об этом сообщило Укрэнерго в четверг, 14 декабря.

"На востоке в очередной раз обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. Из-за повреждений обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах", - говорится в сообщении.

Также три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт.

При этом утверждается, что лимиты не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются. Дефицита электроэнергии сегодня нет, хотя потребление электроэнергии держится на высоком уровне.

Вместе с тем, из-за непогоды обесточено 225 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черниговской областях. В Донецкой области 147 населенных пунктов без энергоснабжения больше суток.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 454 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, вчера в Украине без света было почти 700 населенных пунктов. За сутки в краткосрочные аварийные ремонты вышли два блока ТЭС. Аварийно отключалось оборудование на одной из ТЭЦ, но его уже вернули в работу.