ВОЙНА В Украине Партизани розкрили дані про рух техніки ворога та місця її розташування у тимчасово окупованому Криму

2023-12-15 20:34

Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Гвардійському, що в Криму, встановили місце розташування російської техніки, яку, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Вказано, що агенти зафіксували місце вивантаження великої кількості техніки військового призначення. Йдеться, зокрема, про КамАЗи та артилерійські тягачі.

Партизани вважають, що цю техніку рашисти використовуватимуть для перекидання особового складу та артилерійських установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" на Херсонський напрямок. Вони встановили маршрут та час переміщення, кількість живої сили.

"Ми довідалися графік під'їзду цих потягів і повідомили СОУ", - додали у русі.