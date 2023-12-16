Жизнь Мороз до -7 и гололед: Гидрометцентр рассказал о погоде на выходных в Киевской области

2023-12-16 10:30

В Укргидрометцентре спрогнозировали, какая погода будет в Киевской области в субботу, 16 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра в Фейсбук.

Так, по словам синоптиков, в субботу в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью температура воздуха будет на уровне 3-5 градусов мороза, днем около 0 градусов.