ВОЙНА В Украине Генштаб рассказал о ситуации под Авдеевкой

2023-12-16 12:30

 

Российские захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, отмечает Генеральный штаб.

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонской области. В то же время, российские захватчики пытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом свидетельствует сводка Генштаба ВСУ, опубликованная на ее Facebook-странице.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Северское и Слобожанское направления

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Красный Хутор, Гремяч Черниговской области; Кружок, Волфин, Покровка Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области.

Купянское направление

Украинские защитники отбили восемь атак окупантов в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Лиманское направление

Силы обороны отбили пять атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

Бахмутское направление

Наши воины отбили 15 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление

Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Украинские защитники отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 - восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктаов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

Шахтерское направление

Наши защитники отрбили две атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстреам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

Запорожское направление

Силы обороны отбили семь атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

Херсонское направление

Артиллерийским обстрелам противника подверглись Крынки, Ивановка, Тягинка, Антоновка и областной центр Херсонской области. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Потери РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны заявило, что россияне усиливают давление на местное население на временно оккупированных территориях Украины.

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