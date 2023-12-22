Жизнь За яких умов догляд за людиною з інвалідністю буде враховуватися у стаж для отртимання пенсії

2023-12-22 20:34

В Україні щорічно збільшується обов'язковий термін страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щоб отримати пенсію у 60 років, майбутньому пенсіонеру потрібно набрати принаймні 30 років страхового стажу. Також, в окремих випадках може враховуватися період догляду за особою з інвалідністю.

Про це йдеться в Законі № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

За яких умов може враховуватися стаж людині, яка доглядає за людиною з інвалідністю:

Відповідно до даних Пенсійного фонду України, страховий стаж у період догляду за людиною, яка має інвалідність I групи, буде враховуватися. Згідно із Законом № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", період догляду за особою з інвалідністю I групи, незалежно від причини інвалідності, включається до страхового стажу. Це стосується випадків, коли особа, що здійснює догляд:

  • є працездатною
  • не працює протягом цього періоду
  • отримує надбавку або компенсацію за догляд за особою з інвалідністю

Період догляду за людиною з інвалідністю I групи буде враховуватися у страховому стажі з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, які формуються на основі звітів органів соціального захисту громадян України.

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