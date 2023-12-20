ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки уничтожили 890 оккупантов - потери врага за время войны достигли 349 тысяч

2023-12-20 13:34

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 890 российских захватчиков. Общие боевые потери рашистов по состоянию на 20 декабря 2023 года ориентировочно составили около 349 190 человек. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

В целом с начала войны ликвидировано:

  • танков - 5814 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 10794 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 8206 (+16) ед,
  • РСЗО - 928 (+2) ед,
  • средств ПВО - 611 (+0) ед,
  • самолетов - 324 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6316 (+17),
  • крылатых ракет - 1612 (+1),
  • кораблей/катеров - 22 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед,
  • специальной техники - 1203 (+3)
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