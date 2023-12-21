ВОЙНА В Украине США закупает у Японии особые ракеты для комплексов Patriot

2023-12-21 09:31

Япония оформит изменение в политике, которая позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в США для пополнения арсеналов Вашингтона, чтобы продолжить поставки Украине. Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что Япония производит ракеты для Patriot, ведущей системы ПВО США, по лицензии Raytheon.

Как пишет издание, президент США Джо Байден поднял этот вопрос перед премьер-министром Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде еще в августе, во время исторического трехстороннего саммита с Южной Кореей и снова на экономическом саммите в Сан-Франциско в прошлом месяце. Сеул пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за последний год - больше, чем все европейские страны вместе взятые. По словам чиновников, значительная часть этого объема была передана.

Как ожидается, правительство Японии объявит об изменениях уже в пятницу. Patriot не пойдет напрямую в Украину. Скорее всего, Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в Соединенные Штаты, чтобы пополнить свои запасы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. Токио еще не представил график, но решение по некоторым цифрам ожидается скоро.

Речь идет о боеприпасах, являющихся перехватчиками PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем подрыва поблизости, а вторые являются боеприпасами прямого поражения, которые направлены непосредственно на ракеты и самолеты и имеют большую взрывную силу. По оценкам аналитиков, стоимость более совершенных перехватчиков PAC-3 составляет около 4 миллионов долларов за штуку.

Как пишет издание, шаг был сделан после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе выразил тревогу по обороноспособности. Украина имеет разрозненный набор систем защиты от воздушных угроз, но они находятся в перенапряжении из-за постоянных обстрелов российских ракет и беспилотников. Между тем, перспективы того, что законодатели-республиканцы одобрят просьбу Байдена о выделении 60 миллиардов долларов на дополнительную помощь в сфере безопасности, остаются туманными.