Политика США и Европа сомневаются в продолжении поддержки Украины, - Макрон

2023-12-21 22:15

 

Власти США и стран Европы сильно сомневаются в целесообразности продолжения поддержки Украины.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France 5 и добавил, что помощь все таки должна быть.

"В Европе начинают сомневаться. Чувствуется, что сомневаются и в США. Но надо продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах", – сказал Макрон.

"Нам следует и в дальнейшем поддерживать Украину, поскольку это позволит нам жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", – резюмировал он.

Макрон добавил, что на фоне этого его стране придется принимать важные решения, но не уточнил, что имеет в виду.
Поддержка Украины западными партнерами

В течение последних нескольких месяцев на Западе возникли проблемы с выделением помощи для Украины. Особенно заметно это в США, где никак не могут решить иммиграционные вопросы для разблокирования военной помощи Киеву. Ситуация даже дошла до того, что лично президент США Джо Байден призвал республиканцев наконец согласовать проблемные вопросы и проголосовать за помощь Киеву. С такой же просьбой обращался к ним и госсекретарь Энтони Блинкен.

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