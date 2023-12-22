ВОЙНА В Украине Сбежавших за границу украинских мужчин попытаются вернуть для мобилизации

2023-12-22 19:31

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призвать в армию. В Украине обсуждают такие сценарии. Об этом он сказал в интервью Welt и Bild.

Умеров не исключает, что мужчины призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил. Речь идет только о приглашении, но могут быть санкции, если запрос не выполнят.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", – заявил Умеров.

Он отметил справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют.

По словам министра, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

По данным СМИ, с 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человека.

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Украинским пенсионерам-переселенцам дадут еще три месяца для идентификации 2023-12-22 17:32